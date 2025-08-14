開星戦の3回途中から2番手で登板した仙台育英・吉川＝甲子園仙台育英は2―1の三回途中で救援した吉川が好投した。変化球を低めに集めて6回2/3を1失点。打線は相手のミスに乗じてリードを奪い、六回は田山、原の連続適時打で加点。八回には高田がソロ本塁打を放つなど計10安打だった。開星は一回に松崎の犠飛で先制したが、1点を追う三回は1死二、三塁の好機で無得点。4失策と守備の乱れが響いた。