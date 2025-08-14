三重県熊野市の紀和鉱山資料館で、全国から寄贈された鉱物を集めた展示会が開かれています。紀和鉱山資料館が今年4月に開館30周年を迎えたことを記念して開かれているもので、開館以来、各地の愛好家から贈られた200点以上の鉱物が特設コーナーに並べられています。資料館の多目的ホールで開かれている特別展示では、無数の水晶が付いた秋田県の黄鉄鉱など、江戸時代に産出技術が集積した、東北地方の鉱石を多く展示しています。見