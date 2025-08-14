中国は北京時間8月13日午後2時43分、中国南部の海南省にある文昌宇宙発射場で、上段部分に打ち上げ能力を増強するための遠征2号を取り付けた運搬ロケット長征5号Bを使って、衛星インターネット用低軌道08組衛星を打ち上げました。衛星は予定軌道に順調に投入され、打ち上げは完全な成功を収めました。今回は、長征シリーズロケットにとっての588回目の打ち上げでした。（提供/CRI）