三重県津市の70代の男性が、SNSで知り合った人物から株の取引を勧められ、約2000万円をだまし取られました。津警察署によりますと、70代の男性は、今年4月から6月にかけて今年3月にLINEを通じて知り合った投資家を名乗る人物から株の取引を勧められ、指示されるまま6回にわたって合わせて約2000万円を指定された口座に振り込み、だまし取られたということです。口座から金を出金できないことを不審に思った男性が警察に相談したと