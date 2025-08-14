13日夜遅く、神奈川県川崎市でタクシーとオートバイ2台が衝突する事故がありました。オートバイに乗っていた3人が搬送され、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。警察によりますと、13日午後11時50分ごろ、川崎市幸区の交差点で右折しようとしたタクシーと直進してきたオートバイ2台が衝突し、ともに大破する事故がありました。オートバイ2台に乗っていた20代から30代くらいの男性3人が病院に搬送され、1人の死亡が確認されました