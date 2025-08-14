JAグループ三重は13日、職員らから募った寄付金をボランティアの育成や活動に対する助成を行っている三重ボランティア基金に贈りました。JAグループ三重の森田幸利専務理事から三重ボランティア基金の井村正勝理事長に約10万円の目録が手渡され、井村理事長は「災害時や子どもの居場所づくりのためのボランティア助成金として有効に使わせて頂きたい」と感謝しました。森田専務理事は、農業振興と地域貢献に力を入れていることを話