魚介類を主な材料とするかまぼこや練り製品の魅力や歴史を知ってもらおうという企画展が、三重県鳥羽市の海の博物館で開かれています。魚から作られた「かまぼこ」を通して魚食の魅力や歴史の奥深さを知るとともに、未来の食文化のあり方を考えてもらおうと開かれたものです。会場にはかまぼこをはじめ、ちくわやはんぺんなどが何を原料にどのように作られてきたかや、伊勢志摩地域で育まれてきたかまぼこ産業の歴史などにふれる資