【事例】スマートフォンで後払い決済サービスアプリのアカウントを作ったらお金がもらえる、と友人に誘われて、認証コードを伝えた。後日、アプリから30万円の決済通知が届いた。【解説】後払い決済サービスは、買い物時にクレジットカードなどを使わず、2カ月以内に代金を支払う仕組みです。クレジットカードの申し込み時のように詳細な個人情報を知らせる必要がなく、メールアドレスと携帯電話番号、決済時に届く認証コ