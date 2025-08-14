2025年08月14日09時45分発表 【写真を見る】【台風情報】台風11号（ポードル）はきょう中に熱帯低気圧に変わる見込み今後の進路と勢力などをデータで詳しく気象庁発表 14日09時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    華南中心位置    北緯24度50分 (24.8度)東経114度25分 (114.4度)進行方向、速さ    