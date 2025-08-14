◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2025年8月13日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で三塁打を放ち、12試合連続安打をマークした。初回、先頭で迎えた第1打席、相手先発・ヘンドリックスに対し2ボール2ストライクからの6球目、真ん中付近に来たチェンジアップを捉えると、打球は右翼線に飛び、大谷は俊足を飛ばし