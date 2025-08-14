仙台育英６―２開星（２回戦＝１４日）仙台育英は先制を許した直後の一回、川尻の犠飛と相手守備の乱れで２点を奪い逆転。六回には田山、原の連続適時打、八回には８番高田のソロ本塁打で突き放し、三回途中から救援したエース吉川がリードを守り切った。