広島県警広島南署は１３日、広島市南区の７０歳代の男性が計約１億４５００万円相当の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺に遭ったと発表した。男性宅に６月１２日、警察官や検察官を名乗る男から電話があり、「あなたに詐欺容疑がかかっている」「犯人には銀行員や警察官も多数おり、あなたの金が狙われているため、警察で金を預かる」という趣旨のことを言われた。男から指示されたＳＮＳや暗号資産取引のアプリをダウンロード