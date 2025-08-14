米国のウィットコフ中東担当特使（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】ロシアとウクライナの停戦を巡り、英紙タイムズ電子版は13日、米国のウィットコフ中東担当特使とロシア当局者がイスラエル占領下のヨルダン川西岸をモデルとした統治案を議論したと報じた。ロシアがウクライナで占領する地域で軍事、経済的な支配権を保持する構想とされる。米政府は否定した。米安全保障筋によると、イスラエルが1967年以降にヨルダン川西岸