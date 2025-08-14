プロレス・アクトレスガールズ」（１３日、後楽園ホール）スターダムのトップ選手である安納サオリ、なつぽいが夏葵＆植原ゆきな組と激突。１０年前にプロレスデビューを飾ったリングに凱旋した。１３分５７秒、なつぽいがフェアリル・ギフトから夏葵を抑え、３カウントを奪った。当初は身軽さを競い合うスピード勝負だったが終盤は一転。なつぽいは重いエルボーを打ち合い、夏葵のコーナーからのフットスタンプで追い込ま