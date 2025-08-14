◆米大リーグブルージェイズ１―４カブス（１３日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）カブス・鈴木誠也外野手（３０）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした８回にダメ押し点をたたき出す中前適時打を放つなど３打数１安打１打点、１四球だった。ブルージェイズの先発は４年連続で２ケタ勝利を挙げている３４歳右腕のガウスマン。