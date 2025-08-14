カップルが“結婚式の招待状”を見知らぬ人に販売できるアプリが、フランスで登場した。アプリ「Invitin」の開発者カティア・レカルスキー氏は今年初めに、「自分が思ったほど結婚式に招待されていない」ことを実感。このスタートアップを設立するきっかけとなったという。チケットを購入することで結婚式費用を支援しつつ、他の招待客と交流できる仕組みの同アプリについて、レカルスキー氏はこう語る。「フランス南東部の自分の