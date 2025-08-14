◇インターリーグカブス―ブルージェイズ（2025年8月13日トロント）カブスの鈴木誠也外野手（30）が13日（日本時間14日）、敵地でのブルージェイズ戦に「2番・DH」で先発出場。8回の第4打席で適時打を放った。2―1の8回、先頭・ショーが四球で出塁すると二盗に成功。次打者・アマヤが遊撃への内野安打を放ち、一塁まで激走。ただ、一塁ベースを踏んだ際に激しく転倒。左足首を負傷したとみられ、起き上がることができず