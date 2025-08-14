ドル円146.50円台、3週間ぶり安値ベッセントで円全面高珍しく外国中銀を非難 ベッセント発言で円全面高、日米金利差縮小が意識されている。ドル円は仲値後も下落。146.50円台まで下落し、7月24日以来3週間ぶり安値をつけている。 ベッセント米財務長官はFRBに対し150bp以上の利下げを要求、9月に50bpの利下げを皮切りに一連の利下げに踏み切るべきと述べたほか、外国の中央銀行の政策を珍しく非難した。日本の中央銀行は