警察車両の赤色灯14日午前5時ごろ、津市納所町の県道で「男性が倒れている」と通行人から110番があった。津署によると、職業不詳大川覚さん（69）＝同市八町＝が血を流して倒れており、その場で死亡が確認された。現場に破損した車の部品などが散乱しており、署はひき逃げ事件として捜査している。署によると、現場は見通しの良い片側2車線の直線道路。