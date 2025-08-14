[8.13 カラバオ杯1回戦 バーミンガム 2-1 シェフィールド・U]バーミンガム(イングランド2部)のFW古橋亨梧が13日、ホームで行われたカラバオカップ1回戦のシェフィールド・ユナイテッド(同2部)戦で加入後初ゴールを決めた。0-0の前半5分、左サイドのFWデマレイ・グレイが猛スピードでプレッシャーをかけ、相手GKにパスがつながる前にワンタッチで中央へ。古橋が無人のゴールに右足で流し込み、先制弾を奪った。古橋は今夏にレ