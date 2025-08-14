東京時間10:11現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16048.00（-39.00-0.24%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3418.80（+10.50+0.31%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場でドル安を受けて上昇の金先は時間外で続伸。東京金は円高が重石