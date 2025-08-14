雇用統計（7月）10:30 結果2.45万人 予想2.7万人前回0.2万人（雇用者数) 結果4.2% 予想4.2%前回4.3%（失業率) 結果6.05万人 予想N/A前回-3.82万人（正規雇用者数) 結果-3.59万人 予想N/A前回4.02万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)