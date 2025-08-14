セグエグループがストップ高の６２１円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を２２５億円から２４８億円（前期比３２．５％増）へ、営業利益を１２億６０００万円から１５億１２００万円（同２．１倍）へ、純利益を７億１００万円から７億８０００万円（同５３．６％増）へ上方修正したことを好感した買いが入っている。 政府のデジタルガバメント政策のもと、