ｙｕｔｏｒｉは一時ストップ高。１３日取引終了後に４～６月期連結決算を発表し、売上高は３２億３６００万円（前年同期単独１１億１４００万円）、営業利益は２億９１００万円（同３９００万円）だった。店舗数の拡大とｈｅａｒｔｒｅｌａｔｉｏｎ社の連結加入による効果が寄与した。単独決算だった前年同期と単純比較はできないものの、業績急成長を評価する見方から買いを呼び込んでいる。 出所：MINKABU PRESS