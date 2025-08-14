「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、環境管理センターが「買い予想数上昇」で２位となっている。 １４日の東京市場で、環境管理はしっかり。同社は１５日に２５年６月期通期の連結決算の発表を予定しており、２６年６月期の連結業績予想への期待感などが買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は１日に２５年６月期通期の連結業績予想を上方修正