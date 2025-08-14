Ｓｏｌｖｖｙが続急伸し一時ストップ高の２２１２円をつける場面があった。１３日の取引終了後に上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．２％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は８月１４日から３１日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図ることが目的という。 また、同時に発表した２６年６月期連結業績予想で、売上高８２億円（前期比