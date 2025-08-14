今年１２月に結成２０周年を迎えるＡＫＢ４８が１３日、６６ｔｈシングル「Ｏｈｍｙｐｕｍｐｋｉｎ！」の発売記念イベントを開催。２０周年記念シングルとなる今作に参加しているＯＧの前田敦子、小嶋陽菜、高橋みなみも盛り上げた。東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた発売記念生配信に、現役メンバーが集結。さらに、今回のシングル表題曲に参加しているＯＧメンバーの前田、小嶋、高橋も駆けつけ、表題曲「Ｏｈｍ