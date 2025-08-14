14日午前5時ごろ、津市の県道で「男性が倒れている」と通行人から110番があった。津署によると、男性（69）が血を流して倒れており、その場で死亡が確認された。現場に破損した車の部品などが散乱しており、署はひき逃げ事件として捜査している。