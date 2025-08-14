夢みつけ隊 [東証Ｓ] が8月14日午前(10:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比44.8％増の4200万円に拡大し、通期計画の6000万円に対する進捗率は70.0％に達し、5年平均の37.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-6.3％→-1.5％に大幅改善した。 株探ニュース