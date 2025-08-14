「全国高校野球選手権・２回戦、仙台育英６−２開星」（１４日、甲子園球場）開星は終盤に反撃するも仙台育英に敗れ、７３歳の野々村直通監督にとって初めての夏２勝はならなかった。初回に先制した開星。だが直後に守備のほころびから一気に試合をひっくり返された。以降は相手の好守もあって攻め手を封じられ、なかなか反撃のチャンスを作れない。五回、六回と連続失点で突き放された。それでも八回に４番・松崎が放った