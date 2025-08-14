ジョニー・デップが、「パイレーツ・オブ・カリビアン」に復帰する可能性があるようだ。シリーズを手掛けるプロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが、現在新作に向けた脚本が執筆されているところであり、ジャック・スパロウ役の再演に向けてジョニーと話をしたことを明かしている。ブラッカイマーはエンターテイメント・ウィークリー誌にこう話す。「あの役の描かれ方を彼が気に入れば、やってくれるだろう。ご存じの通り、す