俳優谷原章介が14日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。生まれつき左手の指がない甲子園球児、横山温大外野手（県岐阜商3年）のプレーに、「ハンディなんかみじんも感じさせない」と称賛した。横山は11日の1回戦、日大山形戦では7番右翼手として先発出場。2安打1打点の活躍で、同校16年ぶりの初戦突破に貢献した。ふだんの練習姿を見ていた谷原は、「体幹がすごいね。下半身、内