14日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝146円台後半で取引された。午前10時現在は前日比84銭円高ドル安の1ドル＝146円68〜69銭。ユーロは95銭円高ユーロ安の1ユーロ＝171円76〜82銭。ベセント米財務長官が米連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利はより低い水準にあるべきだと語ったと伝わり、米国の早期利下げ観測が拡大。米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが進んだ。市場では「ベセ