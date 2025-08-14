資料岡山南警察署 岡山南署は13日、自称・大阪府東大阪市生まれの運送業の男（55）を過失運転致傷と酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は13日午後1時45分ごろ、岡山市北区青江の国道で酒気を帯びて軽自動車を運転し、信号待ちで停止していた軽自動車に追突、そのはずみで前の2台の車に追突させる玉突き事故を起こして3人にけがを負わせた疑いです。 事故に巻き込まれた大学生の男性（19）からの