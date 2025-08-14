１３日、予選ラウンドグループＡの試合に臨む中国の韋思妹（い・しまい、奥）。（成都＝新華社記者／王曦）【新華社成都8月14日】ワールドゲームズ成都大会は13日、フライングディスク競技「アルティメット」の予選ラウンドグループAの試合が行われ、中国は日本に敗れた。１３日、予選ラウンドグループＡの試合で、得点を喜ぶ中国チームの選手たち。（成都＝新華社記者／王曦）１３日、予選ラウンドグループＡの試合に臨む