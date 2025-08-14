パドレスをけん引するタティスJr.(C)Getty Images遠い存在となっていた“銀河系軍団”を追い越した。現地時間8月13日、本拠地で行われたジャイアンツ戦でパドレスは11-1で大勝。今月3日時点で9ゲーム差もあった首位ドジャースを猛追し、ついには単独首位に浮上した。【動画】タティスへの死球巡り“乱闘”…パドレス＆ドジャースの指揮官が激昂で退場負傷者が相次いだドジャースは、7月4日のアストロズ戦から7連敗を喫するなど