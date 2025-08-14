¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬µÞ¤­¤ç¥¹¥¿¥á¥ó³°¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤òÁ°¤ËµÞ¤­¤ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬µÙÍÜÆü¤Ç·ç¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬±¦ÏÆÊ¢¤ÎÄË¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛËÊ¤¨¤¿¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡Ä43¹æ¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï