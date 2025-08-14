¥®¥¿¥ê¥¹¥È»³ËÜ¶³»Ê¡Ê69¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Ë»àµî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÈNoB¡É¤³¤È»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¡ÖNoB¤¯¤ó¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èõ¸ý½¡¹§¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇË²õ³®ÀûÏ¿¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ø²¿¤Æ²Î¤Î¤¦¤Þ¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À!?¡Ù¤È¶Ã¤­¡¢ËÍ¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ²¿ËÜ¤â¥®¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿Èà¤Î²Î¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤Þ¤À19ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤½¤Î½Ð