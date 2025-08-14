タレントの里田まい（41）が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫でプロ野球・巨人の田中将大投手（36）への思いをつづった。13日の中日戦（東京D）で移籍後5度目の先発となった田中将大は、3―0で迎えた5回、味方の失策絡みで3点を失い、5回7安打3失点（自責0）で降板。4月3日の中日戦（バンテリンD）で移籍後初となる今季初勝利、日米通算198勝目を挙げたが、その後は日米通算199勝目を前に4試合連続で足踏