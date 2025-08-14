ベセント米財務長官＝6月11日、米ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米政府倫理局は、ベセント財務長官が政府倫理規則で義務付けられていた資産売却を期限までに行っておらず、政策決定における利益相反を避けるための対応が必要になると指摘した。ロイター通信が13日報じた。ベセント氏は12月15日までに売却すると約束したという。ベセント氏の前職は投資会社の最高経営責任者（CEO）。政府倫理局によると、ベセ