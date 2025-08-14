仙台育英―開星1回裏仙台育英1死二、三塁、川尻の右犠飛に守備の乱れが絡み三走田山（左）に続き二走土屋も生還＝甲子園全国高校野球選手権大会第9日は14日、甲子園球場で2回戦が行われ、仙台育英（宮城）が開星（島根）に6―2で勝って3回戦へ進んだ。仙台育英は一回に相手守備の乱れもあり2―1と逆転。中盤から効果的に加点した。第2試合は沖縄尚学と鳴門（徳島）が対戦。