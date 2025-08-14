けさ、鳥海山で意識も呼吸もない男性が倒れているのがみつかり、警察と消防が救助に向かっているということです。 山形県の酒田市消防によりますと、けさ8時43分ごろ、鳥海山で登山をしていた人から「単独登山中の人が倒れている。呼吸をしていない」などと通報があったということです。 倒れていたのは男性で、年齢は40代から50代くらいとみられ、意識も呼吸もない状態だとみられています。単独で登山していたと思われるという