広島市中区にあるカルフォルニア料理店「Ｇｒａｆｆｉｔｙ（グラフィティ）」は、広島カープの歴代助っ人から愛されてきた。エレフリス・モンテロ内野手（２６）もお気に入りで週に２度、３度と足繁く通う。アメリカやメキシコ料理は約５０種類を常設。経営者の中島太さん（５０）、海さん（４６）兄弟のこだわりが詰まっているお店だ。◇◇店内へ足を踏み入れると、ここが日本だということを忘れてしまう。壁や天井に