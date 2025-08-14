高橋伸夫さん１９６０年代から７０年代にかけ、中国で多くの知識人らが迫害され、社会が大混乱に陥った文化大革命（文革）。実は発動した毛沢東に明確なビジョンはなかったのではないか――。本書はそんな着想から、文革に至るまでの経緯や毛沢東の考えを追った。６０年生まれ。祖父は満州日日新聞勤務、父は第２次大戦終戦直後、ソ連軍接収下の旧南満州鉄道で電気技師として働いた。自然と中国研究の道に進み、中国本土にある