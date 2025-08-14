◆米大リーグブルージェイズ―カブス（１３日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）１２連勝中と勢いに乗る同地区のブルワーズを追うカブスにアクシデントが発生した。２―１で１点をリードした９回。無死二塁で「９番・捕手」でスタメン出場したアマヤが遊撃へのゴロで一塁まで激走すると、左足で一塁ベースを踏むとそのままバランスを崩して転倒し、立ち上がることが出来なかった。左脚を負傷した模様で、