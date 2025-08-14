◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）２０１０年夏、悲劇の落球。開星ＯＢの本田紘章さん（３２）がスタンドからエールを送っている。「１回戦はテレビで。（８年ぶりの夏出場を）とても楽しみに来ました。背筋がゾワゾワする（笑）」と仙台育英のユニホームを見つめていた。本田さんは一般入試で入学するも、野々村直通監督（７３）による肉体改造の末、２年春のセンバ