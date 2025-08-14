◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英―開星（１４日・甲子園）仙台育英（宮城）の高田庵冬三塁手（３年）がソロ本塁打を放った。３点リードの８回。１死から打席に立った高田は、フルカウントからの７球目を振り抜くと、打球は左翼スタンドへ。高田は右手を高々と突き上げ、１塁ベースを回った。大会第７号のソロアーチで、貴重な追加点となった。