◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）開星（島根）は仙台育英（宮城）に敗れ、２回戦敗退となった。初回に先制に成功するも、直後の守備でエラーなどが絡み、逆転を許す。４点ビハインドの８回には２死一塁で４番・松崎琉惺右翼手（２年）が右中間を破る適時三塁打を放つも反撃はここまで。２番手でマウンドにあがった仙台育英のエース・吉川陽大（３年）を攻略できなか