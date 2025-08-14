広州海洋地質調査局の科学調査ふ頭に停泊する大洋掘削探査船「夢想」号。（広州＝新華社記者／劉大偉）【新華社北京8月14日】中国国家海洋信息センターの李双建（り・そうけん）副主任兼研究員は、新華社が13日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」に出演し、中国は海洋科学技術イノベーションと産業イノベーションの融合発展を通じて「深海への夢」の実現を加速させる必要があると述べた。李氏によると、中国は既に全