元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」メンバーで、昨季で現役引退した近賀ゆかり氏（４１）は７月からサッカー女子・ＷＥリーグの特任理事を務める。２０１１年ドイツＷ杯は右サイドバックで全試合にフル出場し、日本の初優勝に貢献。“なでしこフィーバー”の中心にいた。だが、その後の女子サッカーは人気定着に至っていない。当事者だからこそ感じている後悔とは。苦い経験を糧に特任理事としての決意を語った。７月